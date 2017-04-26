В Краснооктябрьском районе грабитель-рецидивист напал ночью на двух женщин

В Волгограде сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, совершенном на улице Еременко в Краснооктябрьском районе.

Неделю назад 30-летний неоднократно судимый мужчина напал ночью на двух волгоградок. Толкнув их, он выхватил у женщин сумку и рюкзак с ценными вещами, а также сорвал с шеи ювелирные украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В содеянном задержанный сознался. У него изъята лишь часть похищенного. По словам мужчины, остальное он сдал в скупку, а деньги потратил.