В Краснооктябрьском районе грабитель-рецидивист напал ночью на двух женщин
17 мая, 12:59ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: yaostrov.ru
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В Волгограде сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, совершенном на улице Еременко в Краснооктябрьском районе.
Неделю назад 30-летний неоднократно судимый мужчина напал ночью на двух волгоградок. Толкнув их, он выхватил у женщин сумку и рюкзак с ценными вещами, а также сорвал с шеи ювелирные украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В содеянном задержанный сознался. У него изъята лишь часть похищенного. По словам мужчины, остальное он сдал в скупку, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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