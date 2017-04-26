В Кировском районе росгвардейцы задержали грабителя магазина Fix Price

Накануне в Кировском районе Волгограда совершено ограбление магазина Fix Price. Сообщения об этом поступило от оперативного дежурного районного отдела полиции, после чего на место происшествия срочно выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Уже в магазине стражам порядка продавцы рассказали, что неизвестный мужчина вынес из торгового зала несколько разных товаров и скрылся, не заплатив на кассе. Работники магазина описали приметы подозреваемого и указали направление, в котором тот ушел.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, подозреваемый был задержан неподалеку от места совершения преступления. Им оказался 38-летний безработный местный житель. Похищенное у него было изъято.