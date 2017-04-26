В камышинском селе автоледи на «Ладе Калине» сбила 12-летнюю девочку
17 мая, 11:16ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: aif.ru
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В минувший вторник в Камышинском районе Волгоградской области автомобиль «ВАЗ-11183» наехал на девочку-подростка.
Ребенок был сбит отечественной легковушкой в седьмом часу вечера в селе Дворянское.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, за рулем «Лады Калины» находилась 40-летняя женщина. Она ехала по улице Советской в сторону ул. Набережной и напротив дома №64 наехала на 12-летнюю девочку, которая шла навстречу по обочине дороги.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.
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