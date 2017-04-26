В Камышине школьники похитили мопед и скутер прямо с автостоянки
17 мая, 17:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: donday-taganrog.ru
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В минувший вторник в отдел полиции города Камышина поступило сразу два заявления о похищении мототранспорта.
По словам местных жителей с территории автостоянки, расположенной по улице Коммунальной, ночью были украдены скутер и мопед.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, похитители были задержаны достаточно быстро. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на катающихся по ночному городу трех 15-летних подростков и решили проверить документы. Выяснилось, что транспортные средства не принадлежат школьникам.
По словам задержанных подростков, они похитили мопед со скутером, чтобы только покататься по городу.
По данному факту следственными органами будет принято процессуальное решение.
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