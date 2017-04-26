В Камышине школьники похитили мопед и скутер прямо с автостоянки

В минувший вторник в отдел полиции города Камышина поступило сразу два заявления о похищении мототранспорта.

По словам местных жителей с территории автостоянки, расположенной по улице Коммунальной, ночью были украдены скутер и мопед.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, похитители были задержаны достаточно быстро. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на катающихся по ночному городу трех 15-летних подростков и решили проверить документы. Выяснилось, что транспортные средства не принадлежат школьникам.

По словам задержанных подростков, они похитили мопед со скутером, чтобы только покататься по городу.