Украинские журналисты выдают взрыв газа за теракт и ищут след Газпрома

Дело в том, что к нему обратились представители одного из украинских СМИ, ведущих онлайн-трансляцию в сети интернет. Приводим рассказ Виталия Александровича без комментариев:
«Коллеги в Украине дали мои контакты своей коллеге с одного из тамошних порталов с Интернет-вещанием. Обращается в связи со взрывом в Волгограде: - Это политолог Арьков в Волгограде? - Не политолог, но Арьков и в Волгограде (пытаюсь шутить) - Хорошо, что в Волгограде. Мы Вас в эфир выведем и надо прокомментировать версии, кто стоит за терактом: исламские террористы - как ответ за войну Путина в Сирии или наши радикалы, которые хотели убить вашего губернатора... - Основная версия - взрыв бытового газа из-за нарушения работ... - Можно сказать, что во взрыве прослеживается след "Газпрома"? - Ну, газ от "Газпрома", если только такой след (вновь пытаюсь шутить)... - Понятно... Ладно, берегите себя там! ...И уже обращаясь к кому-то рядом: надо кого-то еще поискать, этот вообще неадекват».
Пользователи соцсетей на этот пост отвечают такими фразами: «Звучит, как анекдот!».
«Было бы весело, если бы не в этой ситуации. Ну почему такой дебилизм?»
В этот же день в Украине запретили доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» на своей территории. К этому добавился и запрет на использование российского программного обеспечения. К этой категории ПО относится, например, популярная бухгалтерская программа «1С-Бухгалтерия».