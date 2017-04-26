Украинские журналисты выдают взрыв газа за теракт и ищут след Газпрома

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о странной реакции некоторых украинских журналистов на сегодняшнее ЧП в Волгограде.

«Коллеги в Украине дали мои контакты своей коллеге с одного из тамошних порталов с Интернет-вещанием. Обращается в связи со взрывом в Волгограде: - Это политолог Арьков в Волгограде? - Не политолог, но Арьков и в Волгограде (пытаюсь шутить) - Хорошо, что в Волгограде. Мы Вас в эфир выведем и надо прокомментировать версии, кто стоит за терактом: исламские террористы - как ответ за войну Путина в Сирии или наши радикалы, которые хотели убить вашего губернатора... - Основная версия - взрыв бытового газа из-за нарушения работ... - Можно сказать, что во взрыве прослеживается след "Газпрома"? - Ну, газ от "Газпрома", если только такой след (вновь пытаюсь шутить)... - Понятно... Ладно, берегите себя там! ...И уже обращаясь к кому-то рядом: надо кого-то еще поискать, этот вообще неадекват».