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Украинские журналисты выдают взрыв газа за теракт и ищут след Газпрома
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Украинские журналисты выдают взрыв газа за теракт и ищут след Газпрома
17 мая, 00:40ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: novostivolgograda.ru
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