СУ СК по региону: четвертая жертва обрушения дома, вероятно, последняя

На данный момент по спискам пропавших без вести больше нет.

Всего в доме №60 было зарегистрировано 97 человек. Несколько из них постоянно проживают в столице. Представителям оперативного штаба удалось связаться со всеми живыми жильцами этого подъезда.

Напомним, сегодня ночью спасатели извлекли из под завалов тело молодой девушки, проживавшей в этом доме. По рассказам ее матери, в момент взрыва дочь находилась в комнате, которая попала в зону обрушения перекрытий.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Поэтому в разговоре с корреспондентом агентства «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Куницкая высказала предположение, что что под завалами больше нет тел погибших.

В региональном СУ СКР также сообщили, что в рамках расследования уголовного дела уже допрошено свыше 80 человек, в том числе 57 потерпевших. Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела. Они допрошены в качестве подозреваемых, свою причастности к инкриминируемому преступлению не отрицают.