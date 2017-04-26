Спасатель: «Мы проводили «минуты тишины», но криков о помощи уже не было»

- Как только приехали на место происшествия, то первое, что увидели, как люди из окон третьего и четвертых этажей просят о помощи, - рассказывает заместитель начальника 4-й пожарной части Евгений Заикин. - Сначала их стали спасать при помощи ручных пожарных лестниц, а затем, когда прибыла спецтехника, эвакуацию продолжили с помощью автолестницы.
Специалисты признались, что они сразу увидели масштаб разрушений и поняли, что пострадавших будет большое количество. К сожалению, так и оказалось.
- Как мы только приехали первое, что мы увидели — это на тротуаре лежали двое человек как выяснилось, они уже умерли, - рассказывает начальник 2-го поисково-спасательного отряд Ренат Кислинов. - И уже ночью, во время проведения розыскных работ, было обнаружено два тела. Мы проводили «минуты тишины», но криков о помощи уже не было.