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Спасатель: «Мы проводили «минуты тишины», но криков о помощи уже не было»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Dsc 0030
Спасатель: «Мы проводили «минуты тишины», но криков о помощи уже не было»
17 мая, 12:18ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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