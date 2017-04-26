Спасатель: «Мы проводили «минуты тишины», но криков о помощи уже не было»

Первыми на место трагедии прибыли пожарные, и один из них вспоминает свои первые впечатления от увиденного.

- Как только приехали на место происшествия, то первое, что увидели, как люди из окон третьего и четвертых этажей просят о помощи, - рассказывает заместитель начальника 4-й пожарной части Евгений Заикин. - Сначала их стали спасать при помощи ручных пожарных лестниц, а затем, когда прибыла спецтехника, эвакуацию продолжили с помощью автолестницы.

Специалисты признались, что они сразу увидели масштаб разрушений и поняли, что пострадавших будет большое количество. К сожалению, так и оказалось.