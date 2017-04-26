С места обрушения дома вывезли 30 тонн строительного мусора

Губернатор Андрей Бочаров и начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер после заседания оперативного штаба рассказали о ходе поисково-спасательной операции.

Как сообщает с места событий корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», Игорь Одер заявил, что в настоящее время разбор завалов идет сверху вниз. Сейчас спасатели ждут уточненную информацию от правоохранительных органов по списку пропавших без вести жильцов. В частности, остается неизвестной судьба 26-летней дочери одной из жительниц злополучного дома. Как ранее рассказала ее мать Анна Сайкина, за мгновение до взрыва она вышла на кухню. Дочь оставалась в комнате, по трагическому стечению обстоятельств граница обрушения в их квартире прошла между кухней и комнатой. Дочь-инвалид до сих пор находится под завалами.

С места обрушения уже вывезено около 30 тонн обломков и строительного мусора. Уже ночью спасатели произвели разбор арочного перекрытия, которое осталось нависать над всем проемом на уровне крыши. Демонтаж производился из подвесной корзины. Один спасатель работал багром, другой мощным резаком отделял элементы от основной арки. При этом обломки с шумом падали на землю.

Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что завтра с 12 часов запланировано посещение своих квартир жильцами для того, чтобы они смогли забрать документы и ценные вещи. Проход в квартиры будет обеспечиваться в сопровождении сотрудников МЧС и полицейских.

Сейчас все оставшиеся без крова люди находятся в гостинице или у родственников, в пункте временного размещения в школе №106 никто не остался. Ранее сообщалось, что в нем заночуют 6 человек.

На разрушенном доме в настоящее время работают эксперты, которые должны дать заключение об устойчивости здания. На основании этого будет приниматься решение о его сносе или восстановлении.

Большую помощь в этом должен оказать комплекс «Струна», который уже доставлен в Волгоград из Ростова-на-Дону. Он применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. Состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня - пьезоэлементы. Каждый пьезоэлемент отвечает за направление колебаний корпуса датчика, а, следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал.