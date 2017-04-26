Руководитель СУ СКР : взрыв произошел в помещении магазина в подвале дома

По его словам, которые приводит корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, по всей вероятности, газ скопился именно там.
- Работники магазина допрошены. Они, почувствовав запах газа, закрыли магазин и ушли - чтобы они не пускали газовиков, такого не было. Но газовики, когда приехали, не смогли открыть дверь. На данный момент допрошены почти все жильцы разрушенного дома -57 человек, установлены и опознаны все погибшие - 4 человека: один- работник Волгограгоргаза, трое- жильцы дома, - рассказал журналистам руководитель СУ СКР по региону Михаил Музраев.
Расследование уголовного дела по ч.3 ст.238 УК продолжается. По нему задержаны владелец торгового павильона, который инициировал проведение несанкционированных работ по врезке в водопровод, его отец и непосредственно работник, осуществлявший земляные работы. По словам Михаила Музраева, следствие будет настаивать на избрании им меры пресечения в виде ареста.