Решение об аресте подозреваемых во взрыве газа примет Центральный суд

По данным на эту минуту следователи не могут однозначно сказать, когда состоится заседание, где будет рассмотрен вопрос об аресте 3-х подозреваемых во взрыве газа.

Вариантов два: если следователи успеют подготовить и отвезти материалы в суд в течение дня, то возможно, что уже сегодня подозреваемым определят меру пресечения. Крайний срок - завтра, 18 мая.

Напомним, к трагедии привело желание владельца торгового павильона осуществить несанкционированную врезку в сети городского водоснабжения. Для этого на сайте объявлений сын предпринимателя нашел 35-летнего рабочего с необходимым оборудованием. Накануне около 11 часов утра тот начал делать прокол грунта, повредил газовую трубу и вызвал аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Утечку вроде бы устранили путем отключения газа. Но спустя два часа в ходе уже восстановительных работ произошёл взрыв бытового газа, в результате чего произошло обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский.