Решение об аресте подозреваемых во взрыве газа примет Центральный суд

Вариантов два: если следователи успеют подготовить и отвезти материалы в суд в течение дня, то возможно, что уже сегодня подозреваемым определят меру пресечения. Крайний срок - завтра, 18 мая.
Напомним, к трагедии привело желание владельца торгового павильона осуществить несанкционированную врезку в сети городского водоснабжения. Для этого на сайте объявлений сын предпринимателя нашел 35-летнего рабочего с необходимым оборудованием. Накануне около 11 часов утра тот начал делать прокол грунта, повредил газовую трубу и вызвал аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Утечку вроде бы устранили путем отключения газа. Но спустя два часа в ходе уже восстановительных работ произошёл взрыв бытового газа, в результате чего произошло обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский.
По данному факту следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Подозреваемых трое: предприниматель, его сын и наемный рабочий.