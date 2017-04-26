Прокуратура организовала временную приемную для пострадавших при взрыве

Прокуратура Волгоградской области организовала временную приемную для пострадавших в результате взрыва 16 мая в многоквартирном жилом доме №60 по проспекту Университетскому.

Прием граждан ведется в средней школе №106 Советского района по адресу: ул.Тормосиновская, д.23.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, пострадавшие могут обращаться в приемную за консультативной и иной помощью.

Также правовая помощь будет оказана и в прокуратуре Советского района Волгограда по адресу: ул.Богданова, д.2.

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