Прокуратура организовала временную приемную для пострадавших при взрыве
17 мая, 13:14ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Прокуратура Волгоградской области организовала временную приемную для пострадавших в результате взрыва 16 мая в многоквартирном жилом доме №60 по проспекту Университетскому.
Прием граждан ведется в средней школе №106 Советского района по адресу: ул.Тормосиновская, д.23.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, пострадавшие могут обращаться в приемную за консультативной и иной помощью.
Сюжеты: Взрыв газа
Также правовая помощь будет оказана и в прокуратуре Советского района Волгограда по адресу: ул.Богданова, д.2.
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