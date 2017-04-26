Ночь многие жители дома №60 решили провести в гостинице

Накануне вечером власти Волгограда оперативно организовали центр временного размещения в средней школе №106. Уже под вечер туда обратились первые жильцы пострадавшего дома.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, это 28 человек. Ближе к ночи в школе оставались уже только 6 жильцов разрушенного взрывом дома.

Остальные приняли решение переночевать у родственников или в гостинице. В дальнейшем и эти 6 человек покинули территорию центра. Корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» около полуночи побывал в гостинице, расположенной в непосредственной близости от места ЧП.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

В ней разместили всех жильцов, кто не смог или не захотел найти себе ночлег у родственников или знакомых. Почти все люди после пережитого немного успокоились и уже спали. Но некоторым, в основном пожилым, требовалась помощь медиков. Поэтому в гостинице круглосуточно работает медпункт. По словам медиков пожилых людей беспокоит высокое артериальное давление.

Все граждане, заночевавшие в гостинице были обеспечены постельным бельем. Некоторым была выделена верхняя одежда.