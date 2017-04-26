Начальник ЮРЦ МЧС Игорь Одер: поисково-спасательная операция закончена

К 18 часам сегодняшнего дня станут известны результаты диагностики дома №60 мобильным комплексом «Стрела».

- Сегодня есть реальная опасность проведения спасательных работ. Мы ограничили эти работы из-за угрозы обрушения лестничных маршей. Скорее всего придется принимать радикальные меры по этому участку здания. За ночь состояние здания существенно ухудшилось: есть вопросы к фундаменту, несущим стенам. Во втором крыле работает группа экспертов. И вечером они скажут свой вердикт — можно ли сохранить эту часть здания. Но окончательное решение будет принято уже позже на основании экспертного заключения. А в целом работы проводим с осторожностью, поскольку здание в целом неустойчивое, - рассказал начальник ЮРЦ МЧС