Начальник ЮРЦ МЧС Игорь Одер: поисково-спасательная операция закончена

Об этом сегодня журналистам по итогам заседания оперативного штаба заявил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.
- Сегодня есть реальная опасность проведения спасательных работ. Мы ограничили эти работы из-за угрозы обрушения лестничных маршей. Скорее всего придется принимать радикальные меры по этому участку здания. За ночь состояние здания существенно ухудшилось: есть вопросы к фундаменту, несущим стенам. Во втором крыле работает группа экспертов. И вечером они скажут свой вердикт — можно ли сохранить эту часть здания. Но окончательное решение будет принято уже позже на основании экспертного заключения. А в целом работы проводим с осторожностью, поскольку здание в целом неустойчивое, - рассказал начальник ЮРЦ МЧС
По словам Игоря Одера, после обнаружения сегодня ночью тела последней жертвы обрушения - 26-летней девушки - для сотрудников МЧС спасательная фаза операции закончена.