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На разборе завалов в доме №60 продолжают работать 250 человек
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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На разборе завалов в доме №60 продолжают работать 250 человек
17 мая, 09:40ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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