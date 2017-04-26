На разборе завалов в доме №60 продолжают работать 250 человек

На месте обрушения дома по проспекту Университетскому продолжается разбор завалов и вывоз строительного мусора и обломков.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, работы продолжались всю ночь и продолжаются до сих пор. Задействована 48 единиц техники, в том числе тяжелой, 250 человек разбирают завалы.