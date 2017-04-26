Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
17 мая, 15:07ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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На месте обрушения дома №60 по Университетскому проспекту в Советском районе Волгограда завершилась поисково-спасательная операция. Жильцам двух подъездов, меньше других затронутых взрывом, разрешили забрать из квартир свои вещи и документы. К вечеру должно быть готово экспертное заключение по дальнейшей судьбе дома.
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Сюжеты: Взрыв газа
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