Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй

На месте обрушения дома №60 по Университетскому проспекту в Советском районе Волгограда завершилась поисково-спасательная операция. Жильцам двух подъездов, меньше других затронутых взрывом, разрешили забрать из квартир свои вещи и документы. К вечеру должно быть готово экспертное заключение по дальнейшей судьбе дома.