Часть семей из пострадавшего дома может остаться без компенсации

Наш корреспондент пообщался с Денисом - он жил в доме №60 у тети вместе с женой, и двумя детьми - им 4,5 года и 3 месяца. Сейчас, по словам Дениса, никакой помощи им не оказывают, потому что они не могут доказать, что проживали в этом доме. Все документы у них остались в квартире.
В похожей ситуации оказалась еще одна женщина с 2 детьми. У нее тоже нет регистрации по месту жительства. А соответственно, нет прав на денежные компенсации, так как они положены только тем, кто прописан.
В целом, по данным мэрии Волгограда, на сегодняшний день за помощью обратились 33 человека из пострадавшего дома. После обеда должна начаться выплата людям единовременной материальной помощи - по 50 тысяч рублей из областного бюджета на семью, и по 10 тысяч - из городской казны.