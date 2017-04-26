Часть семей из пострадавшего дома может остаться без компенсации

«Нас могут отставить без денежных выплат!» - пожаловались корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» некоторые жильцы разрушенного дома, которые сейчас находятся в центре временного размещения, развернутом в школе №106.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Наш корреспондент пообщался с Денисом - он жил в доме №60 у тети вместе с женой, и двумя детьми - им 4,5 года и 3 месяца. Сейчас, по словам Дениса, никакой помощи им не оказывают, потому что они не могут доказать, что проживали в этом доме. Все документы у них остались в квартире.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

В похожей ситуации оказалась еще одна женщина с 2 детьми. У нее тоже нет регистрации по месту жительства. А соответственно, нет прав на денежные компенсации, так как они положены только тем, кто прописан.