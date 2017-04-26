Андрей Бочаров: в 15 часов будет принято решение по судьбе дома №60

Губернатор Андрей Бочаров заявил сегодня по итогам заседания оперативного штаба, что к 15 часам будет принято решение - будут ли восстанавливать или сносить дом №60, разрушенного в результате взрыва газа.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

По словам главы региона, в результате обследования выявлены серьезные дефекты в фундаменте и стенах здания.

- Сегодня в 15 часов будет принято решение по первой части здания - 3-му и 4-му подъездам, где прогремел взрыв, - сказал Андрей Бочаров. - Сохранение этой части дома маловероятно - слишком серьезные разрушения, это подтверждают специалисты. Поэтому доступ людей в квартиры, расположенные в этой части, осуществляться сегодня не будет - перекрытия буквально «плавают», есть угроза обрушения в любой момент.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru