Андрей Бочаров: в 15 часов будет принято решение по судьбе дома №60

По словам главы региона, в результате обследования выявлены серьезные дефекты в фундаменте и стенах здания.
- Сегодня в 15 часов будет принято решение по первой части здания - 3-му и 4-му подъездам, где прогремел взрыв, - сказал Андрей Бочаров. - Сохранение этой части дома маловероятно - слишком серьезные разрушения, это подтверждают специалисты. Поэтому доступ людей в квартиры, расположенные в этой части, осуществляться сегодня не будет - перекрытия буквально «плавают», есть угроза обрушения в любой момент.
Как сказал губернатор, люди будут забирать вещи из того крыла дома, где взрыва не было. Сохранить ли эту часть здания, пока непонятно - нужно проводить дополнительные изыскания. К 22-м часам сегодня эксперты должны представить свое заключение относительно судьбы дома №60 по пр. Университетскому.