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Андрей Бочаров: принимать решение о судьбе дома №60 будут эксперты
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Андрей Бочаров: принимать решение о судьбе дома №60 будут эксперты
17 мая, 03:40ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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