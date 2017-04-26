Андрей Бочаров: принимать решение о судьбе дома №60 будут эксперты

16 мая поздно вечером губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телефонном интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что решение о дальнейшей судьбе поврежденного дома на Университетском проспекте будут принимать эксперты после тщательного анализа его технического состояния.

Вот что в частности заявил губернатор:

- Всем нуждающимся жителям дома предоставлено жилье. Часть из них размещена в гостинице, часть – приняли решение разместиться у родственников и друзей. Я сегодня (16 мая) встречался с жителями пострадавшего дома.

Уже сейчас нами принято решение по оказанию жителям оперативной помощи, которая поможет людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, на первое время приобрести все необходимое. С завтрашнего дня (17 мая) мы начнем выдавать людям финансовую поддержку в размере 60 тысяч рублей.

Мы затронули и обсуждение дальнейшей судьбы дома. Конечно, всех интересовало: что будет с домом? Здесь у нас работает достаточно серьезная группа экспертов и проектантов при поддержке МЧС по оценке технического состояния дома. Для этого необходимо время. Дом имеет особенность – состоит из двух частей, объединенных в одно целое. Дом построен в 1957 году. И не смотря на очень мощный взрыв, эта конструкция осталась в целом устойчивой.

Мы для себя должны понять, что мы будем в итоге делать с домом... разные есть варианты. Мы все-таки доверим это экспертам, которые сегодня уже работают. Дом будем либо восстанавливать, либо, если конструкция будет не устойчивая, и будет вероятность ее обрушения по заключению экспертов, тогда мы будем принимать решение о сносе дома и переселении людей в другое жилье.