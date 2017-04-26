Андрей Бочаров: часть разрушенного взрывом дома №60 будет снесена

Только что завершилось заседание оперативного штаба, на котором принято решение о дальнейшей судьбе разрушенной части дома №60 на Университетском проспекте.

Решение оперативного штаба озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- По первой части здания, где находится обрушившийся подъезд — 3 и 4 этажи не подлежат восстановлению. Поэтому эта часть здания подлежит сносу. Заключение это принято единогласно всеми экспертами, проводившими осмотр и исследования. С этим согласны и представители МЧС.

По словам губернатора, со второй частью здания вопрос будет решен после того, как будет получено полное заключение экспертизы, после обследования фундамента, стен, перекрытий. Итоговое решение будет озвучено сегодня вечером, отметил Андрей Бочаров.