Андрей Бочаров: часть разрушенного взрывом дома №60 будет снесена

Решение оперативного штаба озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- По первой части здания, где находится обрушившийся подъезд — 3 и 4 этажи не подлежат восстановлению. Поэтому эта часть здания подлежит сносу. Заключение это принято единогласно всеми экспертами, проводившими осмотр и исследования. С этим согласны и представители МЧС.
По словам губернатора, со второй частью здания вопрос будет решен после того, как будет получено полное заключение экспертизы, после обследования фундамента, стен, перекрытий. Итоговое решение будет озвучено сегодня вечером, отметил Андрей Бочаров.
- Говоря о фундаментах здания, необходимо отметить, что, к сожалению, часть арендаторов или собственников увеличили площадь своих помещений за счет сноса части внутренних строений общей конструкции фундамента. Были проведены несанкционированные перепланировки, произошло углубление фундамента с 1,5 до 2,5 метров, что повлияло на их состояние. Поэтому экспертам предстоит серьезная работа. Но сегодня вечером мы должны принять решение.