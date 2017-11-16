Волжанку испугал заползший к ней в квартиру каракурт

В четверг у пользователей одного из волжских сообществ в соцсети вызвало бурное обсуждение сообщение жительницы города-спутника о появлении в ее квартире странного черного паука.

Как рассказала женщина, она мыла пол на кухне, и тут выползло это членистоногое. Его заметил маленький ребенок, который принял паука за таракана.

- Мама, таракан! – крикнул он. Женщина обернулась и увидела паука. Несмотря на страх, ей все же удалось его убить.

По ее словам, на фото он уже мертв, поэтому выглядит немного меньше, чем он есть на самом деле.

По мнению пользователей соцсети, к волжанке в квартиру в 12 микрорайоне заполз ядовитый каракурт.