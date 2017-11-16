Волжанку испугал заползший к ней в квартиру каракурт
Как рассказала женщина, она мыла пол на кухне, и тут выползло это членистоногое. Его заметил маленький ребенок, который принял паука за таракана.
- Мама, таракан! – крикнул он. Женщина обернулась и увидела паука. Несмотря на страх, ей все же удалось его убить.
По ее словам, на фото он уже мертв, поэтому выглядит немного меньше, чем он есть на самом деле.
По мнению пользователей соцсети, к волжанке в квартиру в 12 микрорайоне заполз ядовитый каракурт.
Его можно встретить в Астраханской области, но в последнее время стал часто появляться и в волгоградском регионе. Например, два года назад из-за засухи здесь было зафиксировано настоящее нашествия каракуртов. В 2015 году невольными жертвами черной вдовы, как еще называют каракурта, в Волгоградской области стали 14 человек.
+7 937 708 14 50