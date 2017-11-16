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Волжанку испугал заползший к ней в квартиру каракурт
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волжанку испугал заползший к ней в квартиру каракурт

Сегодня, 16:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Кристина Мельникова/ vk.com/jest_vlz
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