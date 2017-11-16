В Волжском рано утром в своей квартире сгорел 48-летний мужчина

В четверг, 16 ноября, в городе-спутнике Волгограда сотрудники МЧС утром тушили пожар в квартире одной из пятиэтажек на улице Карбышева.

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