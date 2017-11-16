В Волжском рано утром в своей квартире сгорел 48-летний мужчина
Сегодня, 09:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ivteleradio.ru
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В четверг, 16 ноября, в городе-спутнике Волгограда сотрудники МЧС утром тушили пожар в квартире одной из пятиэтажек на улице Карбышева.
В диспетчерскую спасательного ведомства сообщение о возгорании поступило в 4.36. На место происшествия выехали расчеты 13-й пожарно-спасательной части.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в квартире практически целиком выгорела комната. Площадь пожара составила 8 квадратных метров – горели домашние вещи.
Пожарные потушили огонь буквально за 10 минут. На месте происшествия они обнаружили тело хозяина – мужчины 1969 года рождения.
В настоящее время специалисты выясняют причину утреннего возгорания в многоквартирном доме.
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