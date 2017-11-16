В Волжском пьяный бывший зек изувечил 54-летнего собутыльника

Сотрудники полиции города Волжского разыскали подозреваемого, который два дня назад отправил на больничную койку с переломами и другими повреждениями 54-летнего местного жителя.

Потерпевший был доставлен с места жительства в больницу 14 ноября. О криминальных травмах медработники сразу же сообщили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники уголовного розыска опросив пациента выяснили, что преступление совершил его знакомый, с которым он распивал спиртные напитки.

В ходе проведенных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого – 40-летнего безработного волжанина, ранее судимого за убийство.

Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что напал на собутыльника во время возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.