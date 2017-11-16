Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде иномарка свалила столб на крыши жилых домов
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d0%a2%d0%9f+%d0%97%d0%9d%d0%90%d0%9a+%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba+%286%29

В Волгограде иномарка свалила столб на крыши жилых домов

Сегодня, 10:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?