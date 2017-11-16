В Волгограде иномарка свалила столб на крыши жилых домов
Сегодня, 10:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Сегодня ровно в полночь жители двух частных домовладений по улице Хуторской в Дзержинском районе Волгограда пережили настоящий апокалипсис.
Произошедшее сопровождалось страшным грохотом – на крыши домов обрушился бетонный столб, кроме того, в них мгновенно погас свет.
Однако причиной этой пугающей картины стал не природный катаклизм, а банальное ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, 26-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и протаранил столб. Световая опора не выдержала напора японской иномарки и обрушилась на жилые дома.
К счастью, перекрытия оказались достаточно крепкими, чтобы потолок не упал людям на головы. Обошлось без пострадавших. Сообщается также, что водитель в момент ДТП был трезв. Сейчас решается вопрос о восстановительных работах по устранению обрыва линии электропередачи.
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