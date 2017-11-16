В Волгограде иномарка свалила столб на крыши жилых домов

Сегодня ровно в полночь жители двух частных домовладений по улице Хуторской в Дзержинском районе Волгограда пережили настоящий апокалипсис.

Произошедшее сопровождалось страшным грохотом – на крыши домов обрушился бетонный столб, кроме того, в них мгновенно погас свет.

Однако причиной этой пугающей картины стал не природный катаклизм, а банальное ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, 26-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и протаранил столб. Световая опора не выдержала напора японской иномарки и обрушилась на жилые дома.