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В Советском районе «скорая» на перекрестке врезалась в Nissan Almera
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Советском районе «скорая» на перекрестке врезалась в Nissan Almera

Сегодня, 11:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vzsar.ru
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