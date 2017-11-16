В Советском районе «скорая» на перекрестке врезалась в Nissan Almera

В минувшую среду поздно вечером в Советском районе города Волгограда в аварию угодила карета «скорой помощи», ехавшая с включенными мигалкой и сиреной.

Спецмашина Ford Transit 22270G примерно в 10 часов на перекрестке напротив дома №107 по проспекту Университетскому столкнулась с автомобилем Nissan Almera.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 56-летний водитель «скорой» торопился в сторону Ворошиловского района и не убедился, действительно ли ему уступают дорогу. Проехав на красный свет, он врезался в иномарку.