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В полицию на «Волгоградский Фонд Сбережений» пожаловались более 180 человек
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В полицию на «Волгоградский Фонд Сбережений» пожаловались более 180 человек

Сегодня, 13:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gtrk-saratov.ru
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