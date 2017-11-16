В полицию на «Волгоградский Фонд Сбережений» пожаловались более 180 человек

Следователи областного Главка полиции продолжают принимать обращения обманутых граждан в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денег в кредитно-потребительском кооперативе «Волгоградский Фонд Сбережений».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уже поступило свыше 180 заявлений от пайщиков КПК.

Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало, что в начале августа офисы кооператива закрылись в Камышине, Волжском и Астрахани, а также в Волгограде. Граждане сразу поспешили в полицию. У всех аналогичная история – вложили сбережения на условиях сохранения вкладов и получения до 17 процентов годовых. Теперь они лишились не только процентов, но и вложенных денег.

В начале осени ущерб по обратившимся в полицию составлял порядка 4 млн рублей. Теперь это уже десятки миллионов. И сумма похищенных денег продолжает расти.

В настоящее время глава кооператива опрошена по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).