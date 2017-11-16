Прокуратура заблокировала сайты с информацией о способах обмана дольщиков
При этом, как отметили в надзорном органе, вход на соответствующие ресурсы в Сети был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля.
Как пояснила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, привлечение средств дольщиков может осуществляться только с учетом требований закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Для нарушителей по статье 200.3 УК РФ установлена уголовная ответственность.
Поэтому через суд прокурор Иловлинского района добился запрещения размещенной в интернете информации о способах обмана дольщиков.
Все указанные сайты будут заблокированы органами Роскомнадзора.
+7 937 708 14 50