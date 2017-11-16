Под Волгоградом сотрудники ДПС за сутки в двух «Ладах» нашли марихуану

В среду вечером в Городищенском районе на посту ДПС сотрудники полиции обнаружили у двух пассажиров легковых автомобилей незаконно хранящиеся наркотики растительного происхождения.

Так, в автомобиле ВАЗ-21120 три свертка с марихуаной вез 36-летний житель Иловлинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пассажир при виде полицейских сильно нервничал. Поэтому было решено провести личный досмотр. Найти наркотик помогла служебно-розыскная собака.

Общий вес зелья составил более 30 граммов. По словам мужчины, он хранил марихуану для собственного употребления.

У 19-летнего пассажира автомобиля ВАЗ-2114 сотрудники ДПС изъяли 93 грамма марихуаны. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

А через некоторое время в остановленном автомобиле ВАЗ-2114 полицейские обнаружили такой же наркотик у 19-летнего волгоградца. Во время досмотра у молодого человека изъято 93 граммов запрещенного вещества.