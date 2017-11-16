Под Волгоградом сотрудники ДПС за сутки в двух «Ладах» нашли марихуану
Так, в автомобиле ВАЗ-21120 три свертка с марихуаной вез 36-летний житель Иловлинского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пассажир при виде полицейских сильно нервничал. Поэтому было решено провести личный досмотр. Найти наркотик помогла служебно-розыскная собака.
Общий вес зелья составил более 30 граммов. По словам мужчины, он хранил марихуану для собственного употребления.
А через некоторое время в остановленном автомобиле ВАЗ-2114 полицейские обнаружили такой же наркотик у 19-летнего волгоградца. Во время досмотра у молодого человека изъято 93 граммов запрещенного вещества.
По каждому случаю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств». Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.
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