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Под Волгоградом две школьницы-прогульщицы побоялись возвращаться домой
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом две школьницы-прогульщицы побоялись возвращаться домой

Сегодня, 13:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: gazetairkutsk.ru
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