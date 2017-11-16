Под Волгоградом две школьницы-прогульщицы побоялись возвращаться домой

Накануне поздно вечером в полицию Городищенского района поступили два заявления от родителей об исчезновении девочек-подростков. Школьницы в возрасте 14 и 13 лет не появились на занятиях и не вернулись домой.

В 10 часов вечера в дежурную часть обратились матери девочек, одна из которых живет в Городищенском районе, другая – в Дзержинском районе города Волгограда.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, после этого сообщения личный состав райотдела полиции подняли по тревоге. Были сформированы поисковые группы, которые искали школьниц всю ночь.

В четверг около 4 часов утра их нашли в доме на территории дачного участка, принадлежащего семье одной из девочек.

Выяснилось, что подруги, обучающиеся в одной школе, прогуляли занятия. Чтобы не выслушивать упреки со стороны родителей, они решили отправиться ночевать в дачный домик.

Девочки были доставлены домой. Преступлений и противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершено, отметили в полиции.