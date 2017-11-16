На Третьей Продольной фура снесла с трассы «пятерку» и грузовую ГАЗель
Сегодня, 10:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В среду в Тракторозаводском районе города Волгограда двойное ДТП на 3-й Продольной устроил 48-летний водитель тягача Scania с полуприцепом.
Примерно в 16:05 фура на встречной полосе столкнулась с автомобилями ГАЗ-1724 и ВАЗ-21053.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла из-за нарушения дальнобойщиком правил расположения транспортного средства на проезжей части. Направляясь в сторону поселка Водстрой, он решил развернуться из крайнего правого ряда и снес с трассы ехавшие по встерчке два автомобиля.
В ДТП пострадал сам нарушитель. Получившего травмы водителя фуры доставили в медицинское учреждение.
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