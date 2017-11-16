На Третьей Продольной фура снесла с трассы «пятерку» и грузовую ГАЗель

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла из-за нарушения дальнобойщиком правил расположения транспортного средства на проезжей части. Направляясь в сторону поселка Водстрой, он решил развернуться из крайнего правого ряда и снес с трассы ехавшие по встерчке два автомобиля.

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