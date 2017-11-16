На трассе Москва-Волгоград автоледи на Nissan Juke въехала в стоящую фуру
Сегодня, 15:27ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области/ vk.com/club63147858
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В минувшую среду в Новониколаевском районе о стоящий на дороге большегруз на полном ходу разбился автомобиль Nissan Juke. Пострадали два человека.
Вечером в десятом часу легковая иномарка мчалась по федеральной трассе Р-22 «Каспий». Находившаяся за рулем 49-летняя жительница города Санкт-Петербург не заметила на темной дороге грузовой автомобиль Mercedes-Benz.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в момент аварии фура, которой управлял 45-летний житель Воронежа, остановилась на дороге.
Полицейские считают, что автоледи не успела затормозить, увидев перед собой большегруз, так как ехала слишком быстро.
Вместе с женщиной в аварии травмы получил и ее 22-летний пассажир. Оба с места происшествия были доставлены в районную больницу.
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