На трассе Москва-Волгоград автоледи на Nissan Juke въехала в стоящую фуру

В минувшую среду в Новониколаевском районе о стоящий на дороге большегруз на полном ходу разбился автомобиль Nissan Juke. Пострадали два человека.

Вечером в десятом часу легковая иномарка мчалась по федеральной трассе Р-22 «Каспий». Находившаяся за рулем 49-летняя жительница города Санкт-Петербург не заметила на темной дороге грузовой автомобиль Mercedes-Benz.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в момент аварии фура, которой управлял 45-летний житель Воронежа, остановилась на дороге.

Полицейские считают, что автоледи не успела затормозить, увидев перед собой большегруз, так как ехала слишком быстро.