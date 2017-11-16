Мошенники под видом приставов стали продать арестованное имущество

Судебные приставы предупредили волгоградцев о мошенниках, которые через интернет предлагают гражданам купить по низкой цене арестованное у должников имущество.

Сообщения о таких случаях уже поступают в управления ряда территориальных органов ФССП России. В основном аферисты обманывают людей от имени действующих должностных лиц через фейковые аккаунты в социальных сетях.

Как рассказали ИА "НовостиВолгограда.ру" в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, мошенники, публикуя объявления о продаже арестованного имущества, предлагают гражданам направить товар через службы экспресс-доставки без внесения аванса за покупку. Правда, ставят условие – оплатить доставку. Как правило, называется сумма в 900 рублей. После оплаты мошенники перестают общаться.

В ведомстве призывают граждан быть бдительными и напоминают, что в соответствии с ч.1 ст.87 Закона об исполнительном производстве имущество должников продается специализированными организациями. Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724, Постановлению Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 эти функции осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).