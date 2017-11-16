14-летняя волжанка с татуировками, сбежавшая из дома, объявлена в розыск

Волонтеры и правоохранители ведут розыск жительницы Волжского Юлии Никифоровой, которая ушла из дома еще 7 октября.

Юля с раннего детства была непростым ребенком, а по мере взросления стала часто уходить из дома на несколько суток, ночевала у друзей и знакомых, часто в съемных квартирах. Мать никак не могла убедить школьницу сократить время прогулок и взяться за учебу. В последний раз школьница ушла из дома 7 октября.

Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель ВРОО «ВолгоСпас-ППД» Лариса Селянинова, которая вместе с волонтерами пытается выйти на след Юлии, есть информация, что школьница периодически появляется в соцсетях и иногда даже отвечает матери, но при этом своего местонахождения не сообщает. Вариантов, где она может быть, несколько - это и родной Волжский, и Волгоград, и даже Москва. Волонтеры продолжают ее поиск. На днях ориентировку на юную волжанку получили и правоохранители - несколько недель мать Юлии надеялась, что девочка вернется домой добровольно, но потом все же решила написать заявление в полицию.

Фото: ВРОО «ВолгоСпас-ППД»