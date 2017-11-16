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14-летняя волжанка с татуировками, сбежавшая из дома, объявлена в розыск
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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2017 11 15 19 05 36 0 41769400

14-летняя волжанка с татуировками, сбежавшая из дома, объявлена в розыск

Сегодня, 14:08ПроисшествияВиталий КошелевФото: ВРОО «ВолгоСпас-ППД»
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