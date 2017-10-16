Житель Петров Вала перечислил 30 тысяч мошеннику, назвавшемуся братом

Накануне в полицию Камышинского района обратился 60-летний житель города Петров Вал, которого обманул телефонный мошенник.

По словам мужчины, в воскресенье на его сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился его братом. А затем он сообщил, что совершил ДТП, и ему требуются деньги, чтобы урегулировать вопрос с автоинспекторами.

По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», незнакомец запросил 30 тысяч рублей. Пенсионер, поверив «брату», отправился к платежному терминалу и перечислил эту сумму на указанный номер.

Уже потом, созвонившись с настоящим родственником, мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию.