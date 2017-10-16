Житель Петров Вала перечислил 30 тысяч мошеннику, назвавшемуся братом
Сегодня, 14:44ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: godekan.com
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Накануне в полицию Камышинского района обратился 60-летний житель города Петров Вал, которого обманул телефонный мошенник.
По словам мужчины, в воскресенье на его сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился его братом. А затем он сообщил, что совершил ДТП, и ему требуются деньги, чтобы урегулировать вопрос с автоинспекторами.
По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», незнакомец запросил 30 тысяч рублей. Пенсионер, поверив «брату», отправился к платежному терминалу и перечислил эту сумму на указанный номер.
Уже потом, созвонившись с настоящим родственником, мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ. Принимаются меры по установлению личности и местонахождения преступника.
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