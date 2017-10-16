Житель Краснослободска пытался угнать две иномарки возле салона красоты
Сегодня, 13:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 1obl.ru
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В минувшие выходные в городе Краснослободске Среднеахтубинского района две посетительницы одного из салонов красоты из окна увидели, как неизвестный пытается угнать их машины, и вызвали полицию.
К моменту прибытия стражей порядка мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, успел разбить боковые стекла в автомобилях Skoda Fabia и Opel Astra.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, задержанным оказался 30-летний ранее судимый местный житель.
Свою вину он признал, но не смог пояснить, зачем пытался угнать машины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.30, ст.166 УК РФ – «Покушение на неправомерное завладение автомобилями без цели хищения». По этой статье молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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