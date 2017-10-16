Житель Краснослободска пытался угнать две иномарки возле салона красоты

В минувшие выходные в городе Краснослободске Среднеахтубинского района две посетительницы одного из салонов красоты из окна увидели, как неизвестный пытается угнать их машины, и вызвали полицию.

К моменту прибытия стражей порядка мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, успел разбить боковые стекла в автомобилях Skoda Fabia и Opel Astra.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, задержанным оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

Свою вину он признал, но не смог пояснить, зачем пытался угнать машины.