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В Волгоградской области угонщик тащил на себе неисправный краденый мотоцикл
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области угонщик тащил на себе неисправный краденый мотоцикл

Сегодня, 14:59ПроисшествияНикита ДробныФото: drive2moto.ru
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