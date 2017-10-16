В Волгоградской области угонщик тащил на себе неисправный краденый мотоцикл
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, преступление произошло ещё в июле. Обвиняемый вместе с несколькими знакомыми пришёл в гараж их общего приятеля, чтобы пообщаться и выпить пива. Там он заметил стоявший в дальнем углу мотоцикл отечественного производства.
Злоумышленник, несмотря на молодость, уже имел судимость и был не прочь «подзаработать» криминальным способом. Он решил угнать мотоцикл и разобрать его на запчасти, чтобы потом продать. Когда остальные члены компании разошлись по домам, преступник вернулся в гараж, разрезал целлофановую плёнку на окне и вытащил транспортное средство наружу.
Однако угонщика ждал сюрприз: украденный мотоцикл упорно отказывался заводиться. Тогда неудачливый злоумышленник решил его спрятать. Обвиняемому пришлось четыре километра идти пешком и катить мотоцикл за собой. В конце концов преступник оставил его в кювете, наскоро забросав сверху ветками.
Мотоцикл вскоре нашли, а личность угонщика стражи порядка легко определили по отпечаткам пальцев. Обвиняемый полностью сознался в содеянном. Теперь дело в его отношении рассмотрит суд; угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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