В Волгоградской области угонщик тащил на себе неисправный краденый мотоцикл

Суровикинский районный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже неисправного мотоцикла из гаража приятеля.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, преступление произошло ещё в июле. Обвиняемый вместе с несколькими знакомыми пришёл в гараж их общего приятеля, чтобы пообщаться и выпить пива. Там он заметил стоявший в дальнем углу мотоцикл отечественного производства.

Злоумышленник, несмотря на молодость, уже имел судимость и был не прочь «подзаработать» криминальным способом. Он решил угнать мотоцикл и разобрать его на запчасти, чтобы потом продать. Когда остальные члены компании разошлись по домам, преступник вернулся в гараж, разрезал целлофановую плёнку на окне и вытащил транспортное средство наружу.

Однако угонщика ждал сюрприз: украденный мотоцикл упорно отказывался заводиться. Тогда неудачливый злоумышленник решил его спрятать. Обвиняемому пришлось четыре километра идти пешком и катить мотоцикл за собой. В конце концов преступник оставил его в кювете, наскоро забросав сверху ветками.