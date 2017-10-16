В Волгограде задержали рецидивиста, зарезавшего пенсионера возле магазина

В Волгограде оперативники задержали 39-летнего жителя Советского района, который в минувшую субботу из-за бытового конфликта убил пожилого мужчину недалеко от дома №17 по улице Карла Маркса.

Установлено, что в тот день около 14 часов злоумышленник напал на потерпевшего, когда тот возвращался домой из магазина. Он нанес один удар ножом в грудь 59-летнего мужчины, повредив ему легкое. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Преступление было раскрыто в течение суток в результате слаженной работы следователей территориального подразделения Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции. Задержанным оказался безработный волгоградец, ранее неоднократно судимый, в том числе за насильственные преступления. Из колонии мужчина вышел в июле 2017 года, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая.

Чтобы найти убийцу, правоохранители проанализировали преступность в Советском районе. Выяснилось, что 3 года назад здесь уже был случай нападения с ножом на человека. При проверке участника того конфликта, выяснилось, что он причастен к совершенному недавно убийству.

«Мужчине было проведено исследование на полиграфе, в ходе которого он признался в содеянном, рассказав стражам порядка, что причиной расправы над потерпевшим стал внезапный конфликт на бытовой почве. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, обнаружено орудие убийства», – рассказала представитель Следственного комитета.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. С участием задержанного, который взят под стражу, проведена проверка показаний на месте происшествия.