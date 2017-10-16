В Волгограде суд оштрафовал родильный дом №4 за отсутствие горячей воды
Нарушения СанПиНа были выявлены сотрудниками областного Управления Роспотребнадзора в филиале №2 указанного роддома, находящегося в Красноармейском районе Волгограда. Здесь отсутствовало горячее водоснабжение и не установлены водонагревательные устройства в помещениях женской консультации, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.
На заседании суда представитель роддома попросил признать административное правонарушение малозначительным, пояснив, что уже приобретен и установлен электроводонагреватель.
Однако судья с этим не согласился, посчитав, что выявленные нарушения ставят под угрозу здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
И только лишь из-за отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, был назначен административный штраф в минимальном размере – 10000 рублей.
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