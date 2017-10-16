В Волгограде суд оштрафовал родильный дом №4 за отсутствие горячей воды

Центральный районный суд привлек ГУЗ «Родильный дом №4» к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Нарушения СанПиНа были выявлены сотрудниками областного Управления Роспотребнадзора в филиале №2 указанного роддома, находящегося в Красноармейском районе Волгограда. Здесь отсутствовало горячее водоснабжение и не установлены водонагревательные устройства в помещениях женской консультации, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

На заседании суда представитель роддома попросил признать административное правонарушение малозначительным, пояснив, что уже приобретен и установлен электроводонагреватель.

Однако судья с этим не согласился, посчитав, что выявленные нарушения ставят под угрозу здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.