В Киквидзенском районе отчим пять лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Киквидзенском районе полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в сексуальном насилии в отношении малолетней падчерицы.

В ходе начатого расследования стало известно, что отчим в первый раз надругался над 9-летней девочкой в январе 2010 года. После этого падчерица оставалась жертвой педофила в течение пяти лет.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, лишь недавно девочка доверилась школьному психологу, к которому обратилась из-за проблем в семье, и рассказала об интимных домогательствах отчима. Работница образовательного учреждения немедленно передала эти сведения в компетентные органы.

Новоаннинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по области возбудил уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Свою вину мужчина категорически отрицает. Однако правдивость показаний ребенка уже подтвердили психологи.