Тяга к спиртному: молодые волжане под камерами украли 5 бутылок шампанского

Необычная по своей дерзости кража произошла на днях поздно вечером в одном их продуктовых магазинов Волжского.

В 22:50 в торговый зал неторопливо зашли четверо молодых людей и стали присматриваться к товару, переходя от витрины к витрине. Около одной из них – со спиртным - они на несколько секунд задержались. Причем один из парней вальяжно, заведя руки за голову, встал спиной к камере, закрыв охранникам магазина обзор. Однако запись все же позволяет разглядеть, что в этот момент один из молодых людей стремительно набивает рюкзак дорогим шампанским. Затем квартет парней спокойно уходит из магазина, не расплатившись.