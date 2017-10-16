Тяга к спиртному: молодые волжане под камерами украли 5 бутылок шампанского
В 22:50 в торговый зал неторопливо зашли четверо молодых людей и стали присматриваться к товару, переходя от витрины к витрине. Около одной из них – со спиртным - они на несколько секунд задержались. Причем один из парней вальяжно, заведя руки за голову, встал спиной к камере, закрыв охранникам магазина обзор. Однако запись все же позволяет разглядеть, что в этот момент один из молодых людей стремительно набивает рюкзак дорогим шампанским. Затем квартет парней спокойно уходит из магазина, не расплатившись.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. «Кража». Вероятнее всего, в ближайшее время личности наглых волжан, проявивших нездоровую тягу к спиртному, будут установлены, а сами воришки задержаны.
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