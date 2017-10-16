Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Тяга к спиртному: молодые волжане под камерами украли 5 бутылок шампанского
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Hqdefault+%281%29

Тяга к спиртному: молодые волжане под камерами украли 5 бутылок шампанского

Сегодня, 10:19ПроисшествияВиталий КошелевФото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона