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Суд вынес приговор двум волгоградцам за фиктивную регистрацию 28 мигрантов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Суд вынес приговор двум волгоградцам за фиктивную регистрацию 28 мигрантов

Сегодня, 10:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: blogsochi.ru
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