Суд вынес приговор двум волгоградцам за фиктивную регистрацию 28 мигрантов

В Волгограде мировой судья признал двух местных жителей – Вугара Джафарова и Гагика Тамазяна – виновными в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан.

Установлено, что в сентябре 2016 года к обвиняемым обратились 12 иностранцев, которые нуждались в жилом помещении РФ для постановки на миграционный учет. Джафаров получил от своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания. Позднее Тамазян направил эти документы через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП №1 УМВД России по г.Волгограду, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

В итоге должностные лица отдела полиции приняли решения о постановке на миграционный учет указанных иностранных граждан.

Аналогичным образом в ноябре 2016 года были поставлены на учет еще 16 мигрантов.

По факту незаконной регистрации иностранцев было возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Тракторозаводского района.

Вину в инкриминируемом деянии Тамазян признал полностью, а Джафаров – частично.

С учетом обстоятельств совершения преступления мировой судья участка №144 Волгоградской области приговорил Джафарова к 1 году 10 месяцам исправительной колонии общего режима, Тамазяна – к штрафу в размере 100 тысяч рублей.