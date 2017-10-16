Пропавшую в Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку разыскали в Михайловке

В воскресенье сотрудники уголовного розыска отдела МВД по городу Михайловке по ориентировке, поступившей из Санкт-Петербурга, нашли пропавшую в северной столице 17-летнюю девушку.

Ранее с заявлением об исчезновении несовершеннолетней в полицию обратилась ее мать.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, девушка пропала 13 октября. Появилось предположение, что она поехала на встречу с молодым человеком, работающим в Михайловском районе.

С 19-летним парнем девушка познакомилась в Республике Таджикистан, где проживала с бабушкой, пока училась в школе.