Пропавшую в Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку разыскали в Михайловке
Сегодня, 12:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansktoday.ru
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В воскресенье сотрудники уголовного розыска отдела МВД по городу Михайловке по ориентировке, поступившей из Санкт-Петербурга, нашли пропавшую в северной столице 17-летнюю девушку.
Ранее с заявлением об исчезновении несовершеннолетней в полицию обратилась ее мать.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, девушка пропала 13 октября. Появилось предположение, что она поехала на встречу с молодым человеком, работающим в Михайловском районе.
С 19-летним парнем девушка познакомилась в Республике Таджикистан, где проживала с бабушкой, пока училась в школе.
Полицейские сообщили матери о том, что ее дочь нашлась. Женщина уже выехала в Михайловку, чтобы забрать девушку домой.
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