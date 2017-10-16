Несколько сотрудников УФСИН региона скрыли доходы за прошлый год

Волгоградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях УФСИН по региону.

Как оказалось, ряд должностных лиц в исправительных учреждениях подавали недостоверные сведения за 2016 год о своем имущественном положении и полученных доходах.

В частности, в справках о доходах пяти сотрудников КП-3, ЛИУ-15 и ИК-25 отсутствовали сведения о недвижимом и ином имуществе, находящемся в собственности у них или супругов. А 10 должностных лиц ИК-5, ИК-9, ИК-12, ЛИУ-15, ЛИУ-23 и ИК-28 не указали в своих справках сведения о доходах, полученных от продажи имущества или на предыдущей работе, а также занизили или укрыли доходы своих супругов, уточнила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

В целях устранения нарушений законодательства Волгоградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес представление в адрес начальника УФСИН России по Волгоградской области.