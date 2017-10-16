На юге Волгограда молодая мать подбросила младенца в подъезд жилого дома

В воскресенье поздно вечером в полицию Красноармейского района поступило сообщение о найденном младенце в подъезде жилого дома по улице Динамовской.

Звонившая женщина рассказала, что на лестничной площадке обнаружила новорожденную девочку, на вид которой около 1 месяца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, прибывшие на место происшествия полицейские передали девочку медработникам. Ребенок был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение.

В ходе поисковых мероприятий инспекторы ПДН установили мать, которая пыталась избавиться от своего ребенка. Ею оказалась 22-летняя жительница соседнего дома.

Молодая женщина воспитывает одного ребенка, которому уже исполнилось полтора года. А в июле этого года она родила девочку. Сейчас полицейские выясняют, по какой причине волгоградка хотела избавиться от нее.

Стало известно, что накануне медработники рекомендовали матери обследовать новорожденную, но женщина категорически отказалась.