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На урюпинском элеваторе слетевшее сцепное устройство КамАЗа ранило рабочего
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На урюпинском элеваторе слетевшее сцепное устройство КамАЗа ранило рабочего

Сегодня, 11:21ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tv-gubernia.ru
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