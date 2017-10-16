На урюпинском элеваторе слетевшее сцепное устройство КамАЗа ранило рабочего
Сегодня, 11:21ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tv-gubernia.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье в городе Урюпинске в результате несчастного случая едва не погиб 33-летний рабочий местного элеватора на улице Штеменко.
В шестом часу вечера 50-летний водитель тягача КамАЗ-53215-15 проводил сцепку с прицепом. А молодой человек координировал его действия.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, КамАЗ двигался задним ходом. В это время произошло отбрасывание сцепного устройства в сторону рабочего, который находился между автомобилем и прицепом.
В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей