На урюпинском элеваторе слетевшее сцепное устройство КамАЗа ранило рабочего

В минувшее воскресенье в городе Урюпинске в результате несчастного случая едва не погиб 33-летний рабочий местного элеватора на улице Штеменко.

В шестом часу вечера 50-летний водитель тягача КамАЗ-53215-15 проводил сцепку с прицепом. А молодой человек координировал его действия.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, КамАЗ двигался задним ходом. В это время произошло отбрасывание сцепного устройства в сторону рабочего, который находился между автомобилем и прицепом.