Жители дома №60 по Университетскому проспекту не знают, что делать

Корреспондент информагентства «НовостиВолгограда.ру» находится на месте происшествия. Он сообщает, что вокруг дома №60 по Университетскому проспекту выставлено оцепление.

В самом пострадавшем доме выбиты стекла, разрушен целый пролет. Стекла выбиты даже в соседних домах и у припаркованных поблизости автомобилей. Среди жителей — небольшая тревожная суета, они не понимают, что делать.