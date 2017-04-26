Жители дома №60 по Университетскому проспекту не знают, что делать
16 мая, 14:30ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Корреспондент информагентства «НовостиВолгограда.ру» находится на месте происшествия. Он сообщает, что вокруг дома №60 по Университетскому проспекту выставлено оцепление.
В самом пострадавшем доме выбиты стекла, разрушен целый пролет. Стекла выбиты даже в соседних домах и у припаркованных поблизости автомобилей. Среди жителей — небольшая тревожная суета, они не понимают, что делать.
Сюжеты: Взрыв газа
На месте работают все аварийные службы. Пострадавших на машинах скорой помощи отправили в 7-ю городскую больницу.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей