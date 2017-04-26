Жильцы разрушенного дома №60 смогут забрать свои вещи и документы

Завтра, 17 мая, жители дома №60 по Университетскому проспекту, в сопровождении сотрудников региональных управлений МЧС и МВД смогут попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости.

Заходить в квартиры люди будут с 12-ти часов дня небольшими группами под присмотром спасателей и правоохранителей. Это позволит жильцам дома оперативно забрать оставшиеся дома документы и ценные вещи.

Напомним, возле разрушенной 4-этажки организовано дежурство сотрудников полиции, территория оцеплена.

Сейчас пострадавшие размещены в двух пунктах временного размещения. Шестеро человек ночуют в школе №106, около 30 - в гостинице. Для них организовано горячее питание