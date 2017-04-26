Жильцы разрушенного дома №60 смогут забрать свои вещи и документы

Заходить в квартиры люди будут с 12-ти часов дня небольшими группами под присмотром спасателей и правоохранителей. Это позволит жильцам дома оперативно забрать оставшиеся дома документы и ценные вещи.
Напомним, возле разрушенной 4-этажки организовано дежурство сотрудников полиции, территория оцеплена.
Сейчас пострадавшие размещены в двух пунктах временного размещения. Шестеро человек ночуют в школе №106, около 30 - в гостинице. Для них организовано горячее питание
На месте ЧП продолжают работать спасатели - разбор завалов будет вестись круглосуточно. Как только станет возможно, будет произведено обследование дома с помощью мобильного комплекса «Струна». По его итогам специалисты дадут ответ, возможно ли восстановление разрушенного дома или его нужно будет сносить, как это было в случае с 9-этажкой на улице Космонавтов, 47, пострадавшего от взрыва газа в декабре 2015 года.