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Жильцы разрушенного дома №60 смогут забрать свои вещи и документы
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Жильцы разрушенного дома №60 смогут забрать свои вещи и документы
16 мая, 22:48ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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