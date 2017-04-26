Взрыв газа на Университетском проспекте произошел в момент аварийных работ

Корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру», находящийся на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Советском районе, сообщает, что жители обрушившегося подъезда еще утром почувствовали сильный запах газа.

Они сразу же вызвали аварийную бригаду газовой службы. Газовики оцепили дом, но жильцов из здания никто не выводил. В момент работы газовой службы и произошел взрыв.

Жительница дома Анна Сайкина в этот момент находилась на кухне, ее квартира частично обрушилась. Под завалами сейчас находится ее взрослая дочь-инвалид.

Корреспондент «НовостиВолгограда.ру» сообщает, что только что спасатели извлекли из под завалов тело пожилой женщины. По всей видимости, это уже третья жертва сегодняшнего ЧП.