Волгоградцы сообщают о взрыве в жилом доме Советского районе

Несколько минут назад в одном из жилых домов Советского района (Университетский проспект, д. 60) произошел взрыв бытового газа.

Несколько минут назад в одном из жилых домов Советского района (Университетский проспект, д. 60) произошел взрыв бытового газа. Очевидцы сообщают о сильном взрыве. В соцсетях (ВК "Жесть Волгограда") выкладывают фотографии с частично разрушенным фасадом дома. В пресс-службе регионального МЧС пока никаких комментариев не дают. На место предполагаемого ЧП выехали расчеты спасателей.