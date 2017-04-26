Волгоградцы сообщают о взрыве в жилом доме Советского районе
16 мая, 13:34ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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Несколько минут назад в одном из жилых домов Советского района (Университетский проспект, д. 60) произошел взрыв бытового газа.
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Фото: ВК, "Жесть Волгограда"
Несколько минут назад в одном из жилых домов Советского района (Университетский проспект, д. 60) произошел взрыв бытового газа. Очевидцы сообщают о сильном взрыве. В соцсетях (ВК "Жесть Волгограда") выкладывают фотографии с частично разрушенным фасадом дома. В пресс-службе регионального МЧС пока никаких комментариев не дают. На место предполагаемого ЧП выехали расчеты спасателей.
Сюжеты: Взрыв газа
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