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Волгоградцы сообщают о взрыве в жилом доме Советского районе
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Волгоградцы сообщают о взрыве в жилом доме Советского районе
16 мая, 13:34ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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