Волгоградка попросила свекровь заменить покойную мать для получения пенсии

Предприимчивая 52-летняя волгоградка более двух лет получала пенсию за свою умершую мать, представив вместо нее свекровь при оформлении доверенности у нотариуса.

После того, как 77-летняя жительница Суровикинского района умерла в областной больнице, ее дочь по банковской карточке еще два месяца получала за нее пенсию в 2013 году. Но когда в районное Управление ПФР пришли сведения о смерти пожилой женщины, ее родственница придумала новый способ обмана государственных органов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградка уговорила свою свекровь представиться якобы живой матерью при оформлении доверенности на получении пенсии у нотариуса. Представив этот документ в Пенсионный фонд, мошенница еще более двух лет продолжала незаконно получать денежные средства. Всего она похитила около 550 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В содеянном она созналась.