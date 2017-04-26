Видео с места взрыва в доме по Университетскому проспекту в Волгограде
16 мая, 16:09ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Дмитрий Рогулин/ Tass.ru
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В Советском районе Волгограда продолжается разбор завалов после обрушение подъезда в жилом доме № 60 по Университетскому проспекту.
Напомним, сегодня днем после обеда в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Уже известно о семи пострадавших. Есть также сообщения о погибших.
В результате взрыва газа полностью рухнул целый подъезд 4-этажного домаВидео
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Видео: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Сюжеты: Взрыв газа
На месте происшествия работает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». По присланному им видео можно оценить масштаб разрушения.
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