Видео с места взрыва в доме по Университетскому проспекту в Волгограде

В Советском районе Волгограда продолжается разбор завалов после обрушение подъезда в жилом доме № 60 по Университетскому проспекту.

Напомним, сегодня днем после обеда в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Уже известно о семи пострадавших. Есть также сообщения о погибших.

В результате взрыва газа полностью рухнул целый подъезд 4-этажного дома Видео Видео: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

На месте происшествия работает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». По присланному им видео можно оценить масштаб разрушения.

Материалы по теме